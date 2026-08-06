Route de la Montagne : un cycliste évacué en urgence absolue après une collision avec une voiture

À Saint-Denis, ce jeudi 6 août 2026, un homme âgé de 64 ans qui circulait à vélo sur la route de la Montagne a percuté une voiture aux alentours de 8 heures. Il a été évacué vers le CHU nord en urgence absolue, la passagère de la voiture, une adolescente, a elle aussi été prise en charge par les secours, dans un état moins préoccupant. Elle a également été transférée vers le CHU en urgence relative. La circulation a été momentanément perturbée dans le secteur, mais a pu reprendre normalement après le départ des secours. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)