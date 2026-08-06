Sainte-Suzanne : un poids lourd en panne sur la RN2, la voie de droite neutralisée

(Actualisé) Ce jeudi 6 août 2026, un poids lourd est en panne sur la RN2 à Sainte-Suzanne, pour permettre le dépannage d’un poids lourd (transport de matières dangereuses), la bretelle de sortie de l’échangeur de la Marine est partiellement neutralisée à la circulation dans le sens Nord/Est. La voie de droite est également neutralisée dans le secteur. (Photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)