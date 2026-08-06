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Sainte-Suzanne : un poids lourd en panne sur la RN2, la voie de droite neutralisée

  • Publié le 6 août 2026 à 09:07
  • Actualisé le 6 août 2026 à 10:21
transporteurs

(Actualisé) Ce jeudi 6 août 2026, un poids lourd est en panne sur la RN2 à Sainte-Suzanne, pour permettre le dépannage d’un poids lourd (transport de matières dangereuses), la bretelle de sortie de l’échangeur de la Marine est partiellement neutralisée à la circulation dans le sens Nord/Est. La voie de droite est également neutralisée dans le secteur. (Photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Inforoute, Sainte-Suzanne

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1 Commentaires
Alec le brasseur d'air
Alec le brasseur d'air
38 minutes

Embouteillages.

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