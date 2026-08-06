Mort d’une gramoune à Saint-Pierre : la victime a été rouée de coups, un suspect toujours en garde à vue

La garde à vue de l’homme de 22 ans, arrêté ce mercredi 5 août 2026 à Saint-Pierre, se poursuit ce jeudi. Il a été interpellé après la découverte lundi à Pierrefonds du corps d’une gramoune. De source proche de l’enquête, il est indiqué qu’une caméra de surveillance installée au domicile de la victime a aidé à l’identification du mis en cause. Il a déjà connu des services de police. (Photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

On en sait désormais un peu plus sur la mort de la Gramoune âgée de 84 ans. Son corps sans vie a été découvert lundi par des voisins. Selon nos informations, elle a été retrouvée allongée sur le ventre dans une chambre.

Les enquêteurs ont remarqué que la maison avait été fouillée et qu’il y avait de nombreuses traces de sang à l’intérieur de l’habitation.

Ce mardi 4 août 2026, l’autopsie a mis en évidence un traumatisme crânien, plusieurs hématomes et contusions. Ces blessures avaient visiblement été provoquées par un agresseur.

De plus, des abrasions sur le corps laissaient envisager que la victime a été traînée au sol.

L’analyse des images de la caméra de surveillance a déterminé qu’un homme s’était rendu à deux reprises samedi au domicile de la gramoune. Lors de sa deuxième visite, des cris et des échanges de coups ont été enregistrés, suivis d’un silence total.

L’homme a été identifié et a été arrêté sans incident avec l’aide du RAID, unité de recherche, assistance, intervention, dissuasion, puis placé en garde à vue.

Il devrait être déféré au tribunal dans les prochaines heures.

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