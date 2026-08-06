À la une de ce jeudi : travailleurs étrangers, chiens renifleurs, agriculteurs, braderie au Port, marche de la mutualité et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 6 août 2026 : - Difficultés de recrutement à La Réunion : des agriculteurs envisagent de mettre des travailleurs étrangers dans les champs de cannes - Etang-Salé : des chiens renifleurs mobilisés pour traquer les fuites d'eau potable - Canicules, sécheresse, incendies : un plan "global" pour ne laisser aucun agriculteur "seul" - Le Port : 160 commerçants présents pour 10 jours de Journées commerciales - Santé : la marche de la mutualité va s'élancer de la Saline-les-Bains - La pa Météo France i di, sé zot i di – un ciel partagé (Photo www.imazpress.com)

Le déficit de main-d'œuvre dans le secteur agricole constitue un problème récurrent à La Réunion. Pour tenter d'y remédier, des agriculteurs locaux voudraient lancer une expérimentation, en lien avec les services de l'État et France Travail, pour recruter des travailleurs agricoles venus de la zone sud de l'océan Indien. Un projet, initié il y a quelques, soulève déjà de nombreuses interrogations dans l'île



Pour la première fois à La Réunion, la Civis et son délégataire Runéo ont fait appel à une brigade cynophile spécialisée dans la détection des fuites d'eau potable dans le réseau de distribution. Menée à L'Étang-Salé, ce mercredi 5 août 2026, cette expérimentation a permis d'identifier plusieurs fuites invisibles grâce au flair de chiens capables de détecter d'infimes émanations de chlore, présentes dans l'eau potable.

Un plan "global" pour ne laisser "aucun agriculteur seul" face aux canicules, à la sécheresse et aux incendies : le gouvernement a répondu mercredi aux alertes lancées par l'ensemble du monde agricole, qui devra toutefois attendre des estimations plus précises des pertes pour calibrer les aides.

Du jeudi 6 au samedi 15 août 2026, 160 forains et commerçants donnent rendez-vous au public dans le centre-ville du Port pour les Journées commerciales, organisées par l’Association des commerçants du Port (ACP) et la Ville du Port.

La Marche de la mutualité revient le dimanche 23 août 2026, sur le parcours de santé situé à proximité du stade de la Saline-les-Bains. Pour sa 28ème édition, l’événement invite les Réunionnais à marcher autrement grâce à la respiration et à la marche afghane. Plusieurs parcours seront proposés pour les marcheurs de tous niveaux, 2 km, 6 km, 12 km et un parcours d’orientation pour les enfants de 6 à 12 ans.

Pour ce jeudi 6 août 2026, Matante Rosina prévoit un début de journée encore bien gris dans l'est et le sud-est. Ailleurs, le soleil domine. Dans l'après-midi, les nuages prennent de la hauteur dans l'ouest et le sud-ouest, avec des risques d'averses.