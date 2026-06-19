Saint-Pierre aux couleurs de la fête nationale malgache le samedi 27 juin

Le 26 Juin la communauté malgache célèbre l’Indépendance de la Grande Île. Cette Fête Nationale est le moment idéal pour faire rayonner" l'Histoire, la fierté et la joie de vivre Malagasy" explique l'association Nama (Natifs et Amis de Madagascar). À l’occasion de la Fête nationale malgache, l’association et la ville de Saint-Pierre, invitent le public à une journée festive le samedi 27 juin 2026 sur la place Rotary. Au programme : concerts, traditions, partage et convivialité, pour mettre à l’honneur la richesse de la culture malgache et les valeurs de solidarité qui animent la communauté.

Cette année encore, l’association Nama, en étroite collaboration avec la mairie de Saint-Pierre, est fière de vous ouvrir les portes de cet événement d’exception. Bien plus qu’une simple célébration, cette fête est une véritable immersion culturelle ! Une belle occasion de découvrir la richesse de Madagascar à travers des concerts aux sonorités entraînantes.

Cet événement, qui aura lieu le 27 Juin sur la Place Rotary, est entièrement gratuit et ouvert à tous et toutes : familles, petits et grands sont les bienvenus. Le moment idéal de se rassembler et de partager un moment de pure convivialité.

- Sur scéne : Tiana, Telomiova & Sitraka, et et Stéphanie -

Le 27 Juin 2026, la place Rotary aura l'immense honneur d' accueillir la star malgache Stéphanie pour une performance qui s'annonce mémorable. À ses côtés, le talent de Tiana et l'énergie du groupe Telomiova & Sitraka et d’autres artistes surprises.

Stéphanie : l’une des voix incontournables de la scène malgache. Connue pour son énergie débordante, et sa voix puissante, Stéphanie sait comme personne enflammer les foules et faire danser le public. Sa présence promet un moment mémorable, porté par des morceaux modernes.

Tiana : Figure de la musique malgache à la Réunion, Tiana partage sa passion à travers des mélodies vibrantes.

Elle transporte le public dans un voyage idéal pour rassembler toutes les générations autour des valeurs de partage et de convivialité.

Telomiova & Sitraka : pour cette grande fête, le groupe Telomiova et l'artiste Sitraka unissent leurs voix ! Fondé en 2006, Telomiova est une véritable référence pour faire vivre les morceaux les plus populaires et traditionnels de Madagascar. À ses côtés, Sitraka apporte sa fraîcheur et son sens du rythme. Ensemble, ils proposent un show unique pour ambiancer le public.

- Le défilé Harendrina -

Au-delà des concerts, la fête malgache est un vrai moment de partage et de découverte. L’un des moments forts et touchants de l'événement est la marche des lampions, appelée Harendrina.

À Madagascar, cette tradition est incontournable à la veille de la Fête Nationale. Dès la tombée de la nuit, les enfants et leurs familles déambulent ensemble dans les rues en tenant des lampions colorés, tout en reprenant des chants. Ce rituel est très ancien : il existe depuis le 16ème siècle. À l' origine, l'Harendrina se fêtait pour le Nouvel An traditionnel malgache.

Après une période de privation, le roi et le peuple se purifiaient avec de l'eau. Ensuite, ils marchaient autour du village en tendant vers le ciel des morceaux de paille allumés au bout d'un bâton. Le but était de chasser les mauvais esprits, de pardonner les erreurs passées et de demander la bénédiction des ancêtres pour la nouvelle année en criant : “Hoy e, hoy e, harendrina e !” C’était le signal du début d'une grande nuit de fête et de liberté.

Aujourd'hui, les bouts de paille sont devenus des lampions, mais le sens reste le même. Bien plus qu'une simple animation, l'Harendrina est un symbole de lumière, d'espoir et d'unité.

C'est un moment magique de transmission entre lesgénérations, et tout le monde est chaleureusement invité àparticiper pour faire briller ensemble cette belle soirée !

- Faire vivre, partager et échanger les traditions malgaches : les objectifs de l'association -

L’association Nama (Natifs et Amis de MAdagascar) a été créée en 2013. Son but est simple : faire vivre, partager et échanger les traditions malgaches, mais aussi s'entraider et soutenir ceux qui en ont le plus besoin.

Pour réussir cette mission, l’association agit sur le plan culturel et le plan social. D’une part, Nama fait découvrir toute la richesse de la culture malgache à l'Île de la Réunion en organisant des moments de partages pour que ces traditions continuent de vivre à travers les générations.

D’autre part, elle accueille, conseille et accompagne les Malgaches qui s 'installent à la Réunion ou qui y viennent temporairement (pour leurs études ou pour des soins médicaux). Elle soutient également des centres à

Madagascar qui s'occupent des personnes démunies, des orphelins et des personnes en situation de handicap. Guidée par ces valeurs de solidarité, Nama tient à rassembler les cultures. C'est dans cet esprit de partage qu'elle organise chaque année un de ses événements le plus marquant...