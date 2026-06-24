Conseil municipal de Saint-Pierre : la Ville a présenté son Compte Financier Unique

Ce mardi 23 juin 2026, 28 affaires ont été soumises au vote du Conseil Municipal de la ville de Saint-Pierre. Parmi ces affaires figurait la présentation du Compte Financier Unique (CFU) 2025. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Pierre ci-dessous. (Photos : ville de Saint-Pierre)

Le CFU affiche un solde net positif de plus de 5 millions d’euros, grâce notamment à une bonne gestion des recettes et dépenses sur nos budgets.

Ces résultats confirment la solidité financière de notre collectivité malgré les défis économiques actuels.

Le Conseil a également décidé d’organiser des réceptions protocolaires pour mettre à l’honneur les sportifs saint-pierrois ayant remporté des médailles dans différentes compétitions.

Seront distingués les Saint-Pierrois vivant dans la capitale du Sud, même s’ils évoluent dans un club en dehors du territoire communal. Également récompensé, tout médaillé licencié dans un club de la ville