Avant de prendre la route du web, les élèves de Saint-Pierre passent leur permis Internet

Ce jeudi 25 juin 2026, les permis Internet ont été remis dans les écoles Edmond Albius de Bois d'Olives et Raymond Mondon de Grands Bois à Saint-Pierre. Avant de prendre la route du web, les élèves passent leur permis Internet. Ils ont appris à surfer sur Internet en toute sécurité grâce à ce programme mené avec la police nationale et l'éducation nationale incluant la sécurité en ligne, les réseaux sociaux, le réflexe face aux risques numériques et l'implication des parents. "Intégrée au contrat local de santé, cette action contribue aussi à la prévention des addictions et au développement des compétences psychosociales des jeunes", écrit la Ville. (Photos : ville de Saint-Pierre)