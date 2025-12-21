Saint-Pierre : appel à projets 2026 pour la cité éducative de Bois d'Olives

Dans le cadre de la programmation 2026, la Cité Éducative de Bois d’Olives (Saint-Pierre) invite à soumettre les projets visant à renforcer la réussite éducative et l’accompagnement des jeunes de 0 à 25 ans (Photo : www.imazpress.com)

Vous trouverez ci-dessous les informations importantes relatives à cet appel à projet :

Documents à fournir obligatoirement :

1. Fiche action 2026 dûment complétée,

2. Attestation sur l’honneur d’engagement à assurer pour le suivi bimensuel de l’action.

Calendrier :

Date limite de dépôt des candidatures : 16 février 2026 à minuit (heure locale).

Attention : L’équipe opérationnelle sera en congé à compter du 19 décembre 2025 et reprendra le 6 janvier 2026.

Nous vous invitons donc à transmettre vos éventuelles questions ou demandes d'éclaircissement après cette période, afin que l'équipe puisse y répondre dans les meilleures conditions.

Modalités de dépôt :

Les dossiers complets sont à envoyer aux adresses suivantes :

[email protected] et [email protected]

Lors de votre réponse à l’appel à projets : Merci de préciser dans l’objet de votre mail :

"PROGRAMMATION 2026 - CITÉ ÉDUCATIVE"

Tout dossier incomplet ou reçu après la date limite ne pourra être pris en compte.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter dès le 6 janvier 2026.

En espérant recevoir vos propositions innovantes et ambitieuses, nous restons à votre disposition et vous remercions pour votre engagement auprès des jeunes de notre territoire.