Saint-Pierre : Astrée Lauret fête ses 104 ans

Astrée Lauret a célébré ses 104 ans ce lundi 3 août 2026, entourée de sa famille. Née le 3 août 1922 à la Ravine des Cabris, mère de onze enfants, elle a consacré sa vie à sa famille, au travail, à la solidarité et aux traditions réunionnaises. Son secret de longévité : "Garder toujours le sourire", a-t-elle confié. "La ville de Saint-Pierre adresse une nouvelle fois ses plus sincères félicitations à Mme Astrée Lauret et lui souhaite de continuer à profiter de ces précieux moments entourée de l'affection de ses proches ", salue la commune. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Pierre ci-dessous. (Photos : ville de Saint-Pierre)

Sa fille, affectueusement surnommée "Toto", se souvient d'une mère profondément généreuse, toujours tournée vers les autres. Passionnée par les fleurs, elle entretenait avec soin un jardin qui faisait sa fierté. Animée par sa foi, elle apportait également la communion aux personnes malades hospitalisées, offrant à chacune d'elles un moment de réconfort et de présence.

Malgré une famille déjà nombreuse, elle a toujours eu une affection particulière pour les enfants. Les siens, bien sûr, mais aussi ceux de son entourage, qu'elle accueillait avec la même bienveillance. Plus jeune, elle appréciait également les moments de fête, la danse et la musique, des passions qui l'ont accompagnée tout au long de sa vie.

Aujourd'hui encore, le chant occupe une place importante dans son quotidien. Avec émotion, Mme Lauret interprète quelques airs d'autrefois, qu'elle connaît toujours avec une étonnante précision.

Sa fille confie qu'elle l'encourage chaque jour à chanter, convaincue que ces instants de partage contribuent à entretenir sa joie de vivre et son sourire.

Interrogée sur le secret de sa longévité, Mme Lauret répond avec la simplicité qui la caractérise :

"La bonne humeur. Garder toujours le sourire. C'est le secret de la longévité et de l'amour. Il ne faut pas se bagarrer".

Une philosophie de vie empreinte de sagesse qui résume à elle seule le parcours de cette Saint-Pierroise.