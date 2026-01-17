Saint-Pierre : auditions régionales "iNOUïS" pour le Printemps de Bourges

Quatre artistes de La Réunion ont été présélectionné·es pour "Les iNOUïS" du Printemps de Bourges Crédit Mutuel 2026 lors de l’audition régionale de l'antenne La Réunion. La auditions régionales auront lieu 30 janvier 2026 au Kerveguen à Saint-Pierre (Photo : sly/www.imazpress.com)

Cette année encore, les 29 antennes territoriales des iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel, ses cinq conseiller·ères artistiques nationaux ainsi que plus de 350 professionnel·les ont écouté, débattu et démêlé plus de 3.500 candidatures pour présélectionner 150 artistes sur l’ensemble du territoire.

L’audition régionale sera précédée d’une demi-journée de formation, conseil et coaching jeudi 29 janvier de 14h30 à 17h avec : deux conseillers artistiques : François Beaudenon directeur et programmateur des Primeurs de Massy, Isabelle Petit, directrice et programmatrice de la Salle Victoire 2 à Montpellier, et Olivier Kaftandjian, directeur technique du Kerveguen.

- Quatre artistes sélectionnés à La Réunion -

Géovanio & Dexstar sont un duo franco-malgache de l’Océan Indien qui mêle culture urbaine, influences africaines et énergie insulaire. Danseur-performer, Géovanio croise son univers avec celui de Dexstar, artiste issu du dancehall et des sonorités afro. Ensemble depuis 2024, ils incarnent une nouvelle génération créative et prometteuse sur la scène musicale régionale.

TABA! est un duo électraumatique réunionnais fondé en 2022. Guillaume envoie un son abrasif tandis que Charlotte hante, crie et exorcise colère et traumas dans une performance féministe radicale. Remarqués sur les scènes majeures de l’île et passés par les sélections régionales des Inouïs 2024 , ils ont dévoilé leur premier EP Le Goût Oté le 27 septembre 2025.

Auteure-compositrice-interprète, Mù débute en 2019 et développe un univers intime puis résolument électronique sous le nom Ma(d)trap, symbole de l’ambivalence et de la complexité de son univers artistique. Formée au chant et à l’écriture, notamment auprès de Claude Lemesle, elle se produit sur les principales scènes de La Réunion (Bisik, Kabardock, Cité des Arts, Séchoir…). Son projet évolue aujourd’hui entre électro et performance vocale, présenté en trio ou en duo dans un format immersif.

TIDEM s’impose comme l’une des révélations urbaines de La Réunion. Auteur-compositeur et topliner, il développe un style authentique, révélé par Van Gogh, sorti en 2023 et extrait de son EP "425 ". Avec plus de 50 000 auditeurs mensuels sur Spotify, il collabore aujourd’hui avec Mafia Endemik (PLL, Junior, Black T…) et enchaîne les scènes des grands événements populaires aux clubs

Le dispositif Les iNOUïS s’appuie sur le travail de repérage des 29 antennes territoriales françaises et francophones de leurs relais respectifs, soit plus de 350 professionnel·les impliqué·es toute l’année sur le dispositif.

Être sélectionné·e aux iNOUïS c’est l’assurance de se produire au Printemps de Bourges Crédit Mutuel et de bénéficier de résidences ainsi que de participer à la Classe Verte, le stage de structuration indispensable pour qui se lance dans le circuit.