Saint-Pierre : "Bouches cousues" au Théâtre Lucet Langenier

"Bouches cousues" au Théâtre Lucet Langenier, c'est ce jeudi 20 février 2026 à 20 heures. Entre mémoire, archives et silences transmis, un homme recompose son récit et met au jour ce que les familles taisent ou arrangent. Un solo à la frontière du théâtre-récit et de l’autobiographie. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : "Bouches cousues")

On dit : motus. On dit : bouche cousue. Une petite couture, un fil tendu, et voilà une vie rangée au silence. Mais les mots, eux, ne meurent pas : ils se déplacent, ils attendent, ils se cachent dans les plis de la mémoire, dans les archives, dans les images, dans les gestes transmis sans explication.

Dans Bouches cousues, un homme se met debout, seul, et remonte le courant. Il tire, patiemment, sur le fil de son histoire : Madagascar, l’enfance, les départs, les failles familiales, et cette grande Histoire coloniale qui traverse les maisons comme un vent chargé de poussière. Qui a parlé ? Qui s’est tu ? Pourquoi a-t-on fabriqué une version, puis une autre ? Les familles savent dire et taire ; elles savent aussi arranger, maquiller, protéger, blesser. Alors il faut fouiller, comparer, regarder en face : ce qu’on a cru vrai, ce qu’on a enfoui, ce qu’on n’a jamais pu demander.

C’est un seul en scène qui avance comme une enquête intime : une voix, des traces, des documents, des retours en arrière. Et, au bout, une nécessité simple : se réapproprier son récit, non pour se venger, mais pour comprendre et enfin respirer.

Distribution / crédits

Écriture et jeu : Filip Auchère

Mise en scène : Gad Bensalem

Création musicale : Loïc Simon

Vidéo : Romain Richard

Création lumière : Valérie Becq

Régie lumière : Guillaume Payen

Production : Théâtre Bazar (ThB)

Spectacle créé au Théâtre Les Bambous le 28 avril 2025.

BOUCHES COUSUES (Par le Théâtre Bazar (ThB) un solo de et par Filip Auchère)

Jeudi 20 février 20h

Théâtre Lucet Langenier (Saint-Pierre)

Tarifs : 10 € / 6 €

Billetterie