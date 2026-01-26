Saint-Pierre : championnat Pancrace au gymnase Nelson Mandela

Ce week-end du 24 au 25 janvier 2026 a eu lieu le championnat Pancrace au gymnase Nelson Mandela. Une première édition organisée à la ville de Saint-Pierre en partenariat avec la LRKMDA (ligue réunionnaise de kickboxing, muaythai et disciplines associées). Il y a eu pas moins d'une centaine de combattants pour près de 50 combats. Toutes les catégories, des poussins (9 ans) jusqu'aux séniors (50 ans) ont été représentées. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Pierre. (Photo : ville de Saint-Pierre)