Saint-Pierre : Gisla Abriel fête ses 103 ans

Gisla Abriel, née le 2 janvier 1923 a fêté ses 103 ans auprès de sa famille et de ses proches. Depuis l'âge de 21 ans, elle a habité le quartier de Grand-Bois à Saint-Pierre avec son mari. De cette union elle aura eu 13 enfants. Jusqu'à sa retraite, elle a effectué la profession d'aide ménagère, ce qui lui a permis d'assouvir sa passion des voyages. À l'heure d'aujourd'hui elle cherche encore son ti carry poisson, son plat préféré. La ville de Saint-Pierre et le conseil municipal lui souhaitent un joyeux anniversaire. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Pierre. (Photo : ville de Saint-Pierre)