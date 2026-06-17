Saint-Pierre a accueilli les premiers Jeux des villes

Ce samedi 13 juin 2026, Saint-Pierre a accueilli les Jeux des Villes de La Réunion 2026, un rendez-vous sportif et citoyen réunissant les jeunes de 12 communes de l’île autour des valeurs de dépassement de soi, de respect et de fair-play. Sur ses réseaux sociaux, la ville de Saint-Pierre a félicité "la ville de Saint-Denis, vainqueur des premiers Jeux des Villes, l’ensemble des participants, les encadrants, les bénévoles, les clubs sportifs, les agents mobilisés ainsi que les partenaires. Nous publions le post de Saint-Pierre : (Photos ville de Saint-Pierre)