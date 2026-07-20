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Saint-Pierre : 24H d'arts martiaux au profit des sans abris

  • Publié le 20 juillet 2026 à 11:16
  • Actualisé le 20 juillet 2026 à 11:25
boxe ali maoulana

Le club de jiu-jitsu brésilien Cdk974 et le Boxing club des cigognes organisent, du samedi 25 juillet 2026 à 10 heures au dimanche 26 juillet 10 heures, un open caritatif d'arts martiaux au gymnase Nelson Mandela de Terre Sainte. Pendant 24 heures non-stop, pratiquants, passionnés et curieux se retrouveront autour d’activités pour récolter des denrées alimentaires et des vêtements au profit des sans abris de l'association Dalie Solidarité. Nous publions le post de la ville de Saint-Pierre : (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Zoom, Sport, Saint-Pierre, Arts martiaux

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