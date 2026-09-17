Saint-Pierre : la Caravane multisport fait le pari de l’intergénérationnel et de l’inclusion

Ce mercredi 16 septembre 2026, l’AFEMAR, l'Association des Femmes de Marins Pêcheurs et la Fédération Sportive et Gymnique du Travai, FSGT Réunion, ont organisé une Caravane multisport intergénérationnelle à Saint-Pierre. Une journée où le sport populaire a servi de support à la rencontre, à la prévention et surtout à la création de lien. L’événement s’est déroulé sur le terrain de Beauséjour, à la ZAC OI, dans les hauts de Terre-Sainte. Une journée de sport, oui, mais surtout une journée pour se rencontrer, partager et faire collectif. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de l’AFEMAR (Photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Enfants, jeunes, adultes et seniors ont été invités à participer à différentes activités dans une ambiance conviviale. L’objectif : faire du sport autrement, aller à la rencontre des habitants et créer les conditions pour faire collectif.

Cette initiative a été construite avec de nombreux acteurs du territoire : le Hockey Club de Saint-Pierre, le CASE des Bancouliers, la Fédération Hip-Hop et Culture Urbaine de La Réunion, le CLSD, la Police municipale, le DOJO HUANG, les Fam Dobout, NAK, ainsi que TIJAC Théâtre, qui a assuré le volet culturel.

Près d’une vingtaine d’ateliers ont été proposés, permettant d’accueillir un public allant des tout-petits aux seniors. Cette diversité des activités et des participants a donné à la journée toute sa dimension intergénérationnelle et inclusive.

La journée a bénéficié du soutien de la ville de Saint-Pierre, de la CGSS de La Réunion, dans le cadre du programme "Pour Bien Vieillir", de la SEMADER, de la CAF de La Réunion, ainsi que de la Préfecture de La Réunion, à travers la DILCRAH.

- Faire avec plutôt que faire pour -

Pour l’AFEMAR, cette journée illustre concrètement la démarche d’éducation populaire portée par l’association : « faire avec » plutôt que « faire pour », en réunissant habitants, associations, institutions et entreprises autour d’une action commune.

"Une telle journée ne peut être la réussite d’une seule association. Elle est le résultat d’un collectif qui se mobilise, partage ses compétences et met ses ressources en commun."

L’AFEMAR tient à remercier toutes les personnes, associations, partenaires, institutions, entreprises et bénévoles qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de cette journée.