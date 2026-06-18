Saint-Pierre : la finale du championnat régional de surfski se déroulera cà Terre Sainte

Organisée sous l'égide de la Ligue Réunionnaise de Canoë Kayak, la finale du championnat régional de surfski se déroulera ce week-end du 20 et 21 juin 2026 prochain à la base nautique de Terre Sainte (Saint-Pierre). Nous publions le post de la commune ci-dessous (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le sufski est une discipline spectaculaire, pratiquée sur des kayaks de mer à hautes performances.

Cette compétition réunira les meilleurs pagayeurs de l'île et mettra à l'honneur les valeurs du sport : dépassement de soi et ancrage au territoire maritime réunionnais.