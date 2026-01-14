Saint-Pierre : la Miss sénior obtient le titre de deuxième dauphine de Miss Mamie Réunion

La Miss sénior de la ville de Saint-Pierre a décroché le titre le tire de deuxième dauphine à l'élection de Miss Mamie Réunion 2026. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Pierre. (Photo : CCAS de Saint-Pierre)
