Saint-Pierre : la Miss sénior obtient le titre de deuxième dauphine de Miss Mamie Réunion

  • Publié le 14 janvier 2026 à 09:51
  • Actualisé le 14 janvier 2026 à 10:09
La Miss sénior de la ville de Saint-Pierre a décroché le titre le tire de deuxième dauphine à l'élection de Miss Mamie Réunion 2026. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Pierre. (Photo : CCAS de Saint-Pierre)

