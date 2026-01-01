Saint-Pierre : le CCAS soutient les personnes isolées pendant les fêtes

Vous habitez seul et vous êtes contraint de passer le nouvel an isolé, ou vous connaissez une personne dans ce cas? Le CCAS de Saint-Pierre se mobilise pour accompagner ces personnes en situation de solitude. Donner un peu de réconfort et de soutien dans ces moments réjouissants, c'est la mission des membres de l'organisation. Nous partageons une publication de la ville de Saint-Pierre. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Il est possible de s'inscrire ou d'inscrire un proche sur le registre des personnes vulnérables afin de bénéficier d'un suivi et d'un soutien en cas de besoin.

Contactez dès à présent le service du CLAP :

02.62.35.18.63

[email protected]