Saint-Pierre : le Maternathlon de 2026 enchante les petits

Ce mardi 7 avril 2026, plus de 630 élèves de maternelle se sont réunis au complexe Axel Ablancourt pour le "Maternathlon" de 2026. Encadrés par leurs enseignants, des parents et des élèves de CM2, les enfants ont pu s'adonner à divers activités telles que la course, la gymnastique, le vélo ou encore la danse. Une journée sportive exceptionnelle, placée sous le signe du dépassement de soi, pour les marmay de Saint-Pierre. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Pierre, ci-dessous. (Photos : ville de Saint-Pierre)