Saint-Pierre : les nuits de la lecture dans les médiathèques de la ville se poursuivent

Les nuits de la lecture ont débuté ce lundi 19 janvier à la médiathèque de Saint-Pierre et s'achèveront le 25 janvier 2026. Des lectures publiques, des ateliers créatifs, des spectacles et autres animations sont prévues au centre-ville, à Condé Concession et Grands Bois. Des ateliers speed booking et d'écriture, des battles sont organisés dans les médiathèque Raphael Barquisseau, Jules Volia (Basse-Terre), Angélo Lauret et Ligne Paradis. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Pierre. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Dès ce jeudi 22 janvier, à la médiathèque Maurice Fontaine, profitez des ateliers créatifs de 17h à 19h : écriture de slam sur le thème Ville et Campagne suivi d'un loisir créatif en PaperToy de maisons et d'animaux de la campagne. C'est une activité accessible à partir de 5 ans.

À la médiathèque Leconte Delisle (Mont Vert), venez découvrir le conte "Rat des Villes, Rat des Champs" revisité en créole. (à partir de 4 ans)

Le vendredi 23 janvier se tiendra un spectacle de Teedy Iafare Gangama qui se reposera sur l'interaction avec le public. C'est aux spectateurs d'être acteurs et de choisir des personnages, les lieux et les situations, que l'auteur intègre dans une narration improvisée. L'histoire se construit ainsi en direct, accompagnée de musique et de mise en voix. (dès 2 ans)

Ce samedi 24 janvier, participez aux lectures de textes et aux déclamations de poèmes sur la thématique Villes et Campagnes à 18h, à la médiathèque Angélo Lauret à Grand-Bois.

À la médiathèque Rapahel Barquisseau, loisirs créatifs, spectacles de marionettes et battle improvisée attendent les visiteurs à partir de 17h.

À la médiathèque Jules Volia, des ateliers d'écritures et slam la kour feront le programme de la journée du samedi 24 janvier 2026 dès 13h.



