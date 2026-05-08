Saint-Pierre : Nicole Dambreville chante Piaf en juin au théâtre Lucet Langenier

Vous avez rendez-vous avec Nicole Dambreville, le samedi 13 juin 2026 à partir de 20h00 au théâtre Lucet Langenier. L'artiste réunionnaise incontournable va chanter Piaf, un moment à vivre en famille ou entre amis à Saint-Pierre. (Photo d'illustration : D.R)

"Nicole Dambreville revient enchanter nos scènes. Authentique et passionnée, elle (ré)immortalise dans notre île le répertoire emblématique de la grande dame de la chanson française" peut-on lire dans la programmation du théâtre.

"Comme un hymne à l’amour de l’art populaire, ses choix racontent la vie. Avec ses élans, avec ses déboires et ses désillusions, tous les aléas qui plombent l’existence. Non, rien de rien, non, rien ne serait plus regrettable que de manquer ce concert aussi personnel que vibrant".

Piaf. Le patronyme suffit pour faire resurgir la silhouette menue, iconique, de la chanteuse mondialement connue. Et son souvenir fabuleux envahit nos mémoires.

La Môme. Et c’est le pavé parisien qu’on foule, à déambuler dans une mythologie de rues mal famées, à voir défiler devant nous le manège formidable de personnages hauts en couleur, du légionnaire au milord. Edith Piaf. Un monument, notre patrimoine, la légende du siècle passé.

- Les tarifs -

Tarif Plein : 10 €

Tarif Réduit: 6 € (enfant de 3 ans à 18 ans, les étudiants, les demandeurs d'emploi, personnel du COS de Saint-Pierre)