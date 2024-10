Ce mardi 29 octobre 2024, la ville de Saint-Pierre en partenariat avec les Ami.e.s de l'Université organise une conférence sur le thème d'une vision globale du système énergétique et des multiples causes de la double crise énergétique et climatique, nécessaire pour aller vers des solutions durables. L'occasion de réfléchir à des solutions sur la crise énergétique (Photo : ville de Saint-Pierre)