Le vendredi 15 novembre et le samedi 16 novembre 2024 au stade Casabona, la ville de Saint-Pierre organise un village prévention, jeunesse et santé. Ce village possède 3 différents thèmes : la santé mentale, sexuelle et la lutte aiguë contre la délinquance. L'objectif est de "développer un environnement favorable à la santé, au bien-être et à la qualité de vie des Saint-Pierrois" selon le post de la commune. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)