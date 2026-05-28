Saint-Pierre : pose de la 1ère pierre du programme Fernelia

Isautier Patrimoine & Promotion et la Société Immobilière du Département de la Réunion ont posé ce jeudi 27 mai 2026 la première pierre de la résidence Fernelia. Un programme immobilier de 84 logements situé à proximité immédiate du CHU de Saint-Pierre. Ce projet se distingue par une approche intergénérationnelle mêlant logements pour seniors et familles, dans un environnement intégrant services, activités et santé. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : SIDR)
Réalisée en VEFA par Isautier Patrimoine & Promotion pour le compte de la SIDR qui en assurera la gestion, en concertation étroite avec, la DEAL, la ville de Saint-Pierre, la résidence Fernelia s’inscrit dans une dynamique de développement du secteur de Terre Rouge, à l’Est de la ville, identifié comme une zone stratégique dans le cadre de l’ECO PLU.
Porté sur un foncier historique du Groupe Isautier, ce projet contribue à structurer un nouveau quartier de vie, à proximité immédiate du CHU, mêlant habitat, services et activités.
Il illustre la complémentarité entre acteurs du territoire - Isautier Patrimoine & Promotion, la SIDR et la ville de Saint-Pierre - réunis autour d’une ambition commune : proposer des solutions concrètes, durables et adaptées aux besoins des Réunionnais.
La résidence Fernelia s’inscrit ainsi dans une vision globale d’aménagement déjà engagée sur ce secteur, avec des opérations complémentaires à vocation sociale et médico-sociale, participant à l’attractivité et au dynamisme du Sud.
"Fernelia est un projet qui incarne pleinement notre vision pour Saint-Pierre : une ville qui se développe en répondant aux besoins de ses habitants. Ce programme apporte une réponse concrète aux enjeux de logement, tout en contribuant à la création d’un quartier vivant et tourné vers l’avenir.", déclare David Lorion, Maire de Saint-Pierre
- Une programmation mixte et intergénérationnelle -
Fernelia propose une programmation résidentielle diversifiée et intergénérationnelle à Saint- Pierre, combinant plusieurs publics au sein d’un même lieu de vie :
- 26 logements locatifs à loyers intermédiaires pour les familles - 40 logements sociaux destinés aux seniors
- 18 studios à loyers modérés
Cette mixité des publics participe à la création d’un quartier équilibré, vivant et inclusif, en phase avec les évolutions démographiques et les besoins du territoire.
"Avec Fernelia, nous développons à Saint-Pierre un projet intergénérationnel qui associe logements familiaux, logements seniors et studios, dans un environnement pensé pour les usages du quotidien et la qualité de vie, à deux pas du CHU", d’après Antoine Isautier, Directeur Général Isautier Patrimoine & Promotion
"Cette opération illustre pleinement notre mission : proposer des solutions de logement adaptées, tout en accompagnant les publics vers plus d’inclusion, de lien social et d’autonomie. Fernelia apporte une réponse concrète aux besoins du territoire", selon Jeannick Atchapa, Président du Conseil d’administration de la SIDR
- Un cadre de vie pensé pour les usages du quotidien -
Le projet intègre également 780 m2 de locaux professionnels en pied d’immeuble, dédiés à des activités de services et de santé, en lien direct avec la proximité du CHU.
Une réflexion est notamment engagée pour accueillir une crèche, afin de répondre aux besoins des familles et des actifs du secteur.
Par son implantation, son accessibilité et la diversité de ses fonctions, Fernelia propose un cadre de vie complet, pensé pour accompagner les parcours de vie.