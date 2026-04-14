Saint-Pierre : Prévention et découverte des métiers de la sécurité au collège de Ligne des Bambous

Ce jeudi 9 avril 2026, le collège de Ligne des Bambous a accueilli une action de prévention organisée par le CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) de Saint-Pierre. Policiers municipaux, sapeurs pompiers, médiateurs et contrôleurs de bus étaient présents pour parler de leur métier et pour sensibiliser des élèves de quatrième et d'une classe de SEGPA, aux comportements à risques du quotidien. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Pierre ci-dessous (Photos : ville de Saint-Pierre)