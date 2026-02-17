Saint-Pierre : retour en images sur une célébration de la Saint-Valentin

Ce samedi 14 février 2026, un moment unique a été proposé à des couples porteurs de trisomie 21, dans un cadre à la fois romantique et raffiné, sur les berges de la rivière d'Abord. Cette soirée s’est déroulée autour d’un dîner avec service à table, dans une atmosphère élégante, digne d’un restaurant. Le message véhiculé : les personnes porteuses de handicap peuvent aussi construire une vie affective et entretenir une relation de couple. Ce dîner a été généreusement offert par le Chef Yannick Bhulabai. La célébration s’est poursuivie en musique avec un concert du groupe David and Co. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Pierre. (Photo : Saint-Pierre)