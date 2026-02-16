Saint-Pierre : roses rouges, musiques et l'amour célébré dans la ville

Dès le jeudi 12 février 2026, la ville de Saint-Pierre a célébré avant l'heure la fête des amoureux. L'amour a brillé sur les stands artisanaux sur différentes zones de Saint-Pierre. Les Saint-Pierrois ont pu trouver de quoi faire plaisir à leur âme sœur dans une ambiance résolument placée sous le signe du romantisme. Entre distribution de roses et musiques de circonstances, les Valentins et Valentines présents ont été comblés. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Pierre. (Photo : Saint-Pierre)