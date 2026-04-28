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Saint-Pierre : une journée pour s'orienter et trouver son futur métier

  • Publié le 28 avril 2026 à 06:39
  • Actualisé le 28 avril 2026 à 06:43
Rencontres de l'emlpoi dann kartié

Le jeudi 30 avril 2026, la MFR de Saint-Pierre organise un job dating, l'occasion pour les jeunes à la recherche d'un emploi de découvrir leur futur métier. Un moment aussi pour s'orienter, s'engager dans les métiers de l'agriculture, du paysage, de l'environnement, du développement durable. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ce forum se déroulera au 1 rue Sita à la Ligne Paradis, de 9h à 15h. Les personnes intéressées doivent s'inscrire au 0262 49 77 25.

www.imazpress.com/[email protected]

Saint-Pierre, Zoom, Job dating

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