Sainte-Marie : 2ème édition des Agrofert'îles Pro Canne

Ce jeudi 18 juin 2026, le conseiller régional Jean-Bernard Maratchia a participé à l'inauguration de la 2ème édition des Rencontres Agrofert'îles Pro Canne. Organisé à la station d’expérimentation du Cirad à Sainte-Marie, cet événement est devenu un rendez-vous incontournable des producteurs de canne et de l’ensemble des acteurs de la filière. Nous publions le post de la Région ci-dessous (Photo : Région Réunion)

Organisé par le Réseau d'Innovation et de Transfert Agricole (RITA) Canne de La Réunion, Agrofert'îles met en lumière les innovations, les bonnes pratiques et les solutions techniques permettant d’améliorer durablement la production cannière.

Au programme :

- Plus de 30 ateliers et démonstrations autour des variétés de canne, du désherbage, de l’irrigation, de la fertilisation, de l’agriculture numérique, de la lutte contre les bioagresseurs, de la sécurité et de l’emploi ;

- Des mini-conférences animées par des experts ;

- Un espace dédié aux entreprises et aux partenaires de la filière.

Un an après la signature du protocole des États Généraux de la Canne, la Région Réunion poursuit son engagement en faveur de cette filière stratégique à travers des actions concrètes visant à préserver les terres agricoles, à soutenir directement les producteurs, et à accompagner les évolutions nécessaires pour préparer l’avenir de la canne à La Réunion.

"Nous sommes fermement engagés aux côtés des agriculteurs pour les accompagner dans la réussite de leurs projets, tout en encourageant l’innovation et la diversification de leurs activités. L’objectif est de garantir la pérennité et la souveraineté de notre agriculture pour les générations futures", a déclaré Jean-Bernard Maratchia, conseiller régional délégué aux affaires agricoles.