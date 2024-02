Schéma d’aménagement régional : la Région réuni la commission d'élaboration et de suivi

Ce mercredi 14 février, dans l’hémicycle de l’Hôtel de Région, s’est déroulée la Commission d’Elaboration et de Suivi du SAR (CESAR). Dans le cadre de son élaboration, une importante phase de concertation a débuté en 2023 avec les différents acteurs et la population. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région (Photo : Région Réunion)

La Présidente Huguette Bello a ouvert la séquence aux côtés du Conseiller Régional Wilfrid Bertile et de la SGAR de La Réunion, Nathalie Infante.

"Ce diagnostic a été nourri par les enseignements des rencontres territoriales et citoyennes. Il a permis de mettre en perspective les enjeux du territoire autour de 5 grands défis auxquels nous devons faire face collectivement ; des défis qui sont en parfaite cohérence avec les orientations de notre projet de mandature régional", a déclaré Huguette Bello.

Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR), est un document de planification stratégique et d'aménagement du territoire. Le SAR fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Le SAR détermine les différentes vocations des espaces du territoire et l'implantation des grands équipements, d'infrastructures de transport.

La Commission d’Elaboration et de Suivi du SAR de ce jour constitue une étape importante du processus de concertation et de la procédure de révision. En effet, elle doit permettre à ses membres de prendre connaissance du diagnostic et se prononcer sur les orientations fondamentales proposées, constituant la première phase de l’élaboration du nouveau SAR.