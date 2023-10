Schéma d’aménagement régional : une consultation citoyenne à Saint-Paul

Le mardi 7 novembre 2023, la SARavan sera sur l’esplanade de Cimendef à Saint-Paul pour élaborer avec les citoyens le nouveau schéma d’aménagement régional (SAR). Pour rappel, le SAR, est un document de planification stratégique qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l’environnement. Il doit contribuer à̀ mieux équilibrer les territoires entre ruralité́ / urbanité, les hauts / les bas et entre les bassins de vie. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous (photo : Saint-Paul)

À travers la SARavàn’, la Région Réunion vient à Saint-Paul à l’esplanade de Cimendef le mardi 7 novembre pour élaborer avec vous le nouveau Schéma d’Aménagement Régional (SAR) qui déterminera l’avenir de La Réunion jusqu’en 2050.

Kosa SAR La ? Le SAR a le moyen de mieux équilibrer nos vies au quotidien dans les quartiers, dans les hauts, dans les mi-pentes, pour nos marmay, nos gramouns.

Les travaux de révision du Schéma d’Aménagement Régional de La Réunion ont été́ officiellement lances le 14 juin 2023 par la Commission d’élaboration du SAR (CESAR), instance partenariale de pilotage présidée par la Région Réunion. Ces travaux se dérouleront sur une période d’environ deux ans et demi, en vue d’une approbation en 2026 du SAR révisé.

Le SAR, est un document de planification stratégique qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l’environnement. Il doit contribuer à̀ mieux équilibrer les territoires entre ruralité́ / urbanité, les hauts / les bas et entre les bassins de vie. Il doit également permettre d’anticiper, prévoir et s’adapter aux évolutions socio-démographiques, économiques et environnementales des prochaines décennies.

En le révisant, ce sera aussi l’occasion de le rendre accessible au plus grand nombre et d’associer à son élaboration tous les habitants de La Réunion. Il doit concrètement permettre d’identifier nos priorités et apporter des réponses aux questions concrètes de nos concitoyens :

Le SAR, c’est le document de planification qui va déterminer notre avenir : ce sera le Projet de Territoire de La Réunion à horizon 2050 élaboré, après consultation de ses habitants. Il s’agit également du document cadre à partir duquel les autres documents d’urbanismes seront construits, à l’échelle communale et intercommunale.

La co-construction est l’une des conditions de réussite de la révision du SAR. De façon volontariste, la Région Réunion a ainsi prévu d’associer à̀ ce document stratégique, pendant toute sa durée d’élaboration, les partenaires institutionnels et les habitants.

Une première étape de consultation se déroulera du 7 septembre au 10 novembre 2023 dans le cadre de l’élaboration du diagnostic partagé du territoire et de la définition des orientations fondamentales qui guideront la révision.

"Comment habiter La Réunion ?", "Comment se nourrir en local ?", "Comment faire de La Réunion, territoire de ressources, un territoire productif ?" "Comment assurer l’autonomie énergétique et l’économie circulaire ?"

Ce sont les grands défis auxquels le SAR doit répondre.

Vien don zot l’avis ! Partaz out Zarlor ! Rakont a nou out zistoir avec le théâtre forum !

Plus d’informations sur le théâtre forum ici.