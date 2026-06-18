Séance plénière du conseil départemental : solidarité, pouvoir d’achat et avenir du territoire au cœur des débats

La séance plénière du Conseil départemental réunie ce mercredi 17 juin 2026 a démarré avec l’adoption de huit motions et l’examen de plusieurs rapports majeurs portant sur le pouvoir d’achat, la solidarité, la protection de l’enfance et l’avenir du territoire. Dans un contexte économique, social et climatique particulièrement contraint, les élus ont réaffirmé leur volonté d’agir au plus près des préoccupations des Réunionnais. "Face aux difficultés, nous n’avons jamais renoncé à agir. Nous avons fait le choix de maintenir nos investissements, de préserver nos politiques publiques et d’accompagner les plus fragiles", a déclaré le président, Cyrille Melchior, en ouverture des débats. Nous publions le communiqué du Département, ci-dessous (Photos Département 974)

- 180 millions d’euros d’investissements réalisés -

Lors de l’examen du Compte Financier Unique 2025 et du vote du Budget supplémentaire 2026, figurant à l’ordre du jour, les élus ont confirmé la solidité financière de la Collectivité malgré la baisse des recettes de fonctionnement et la hausse des dépenses de solidarité.

"180 millions d’euros d’investissements ont été réalisés. Ce niveau d’engagement témoigne de la volonté du Département de soutenir l’économie réunionnaise et l’emploi local tout en préservant ses équilibres financiers". Cyrille Melchior note aussi qu’au Département, la commande publique est renforcée et les délais de paiement réduits à 16 voire 15 jours.

- Pouvoir d’achat : des réponses concrètes -

Dans le domaine social, face à la vie chère, le Département confirme sa volonté de poursuivre le déploiement de la Cart’Monétik, qui devrait bénéficier à près de 66 000 Réunionnais cette année, contre 23 000 en 2025.

Les élus ont également examiné le nouveau Règlement départemental d’aide sociale, qui regroupera dans un document unique l’ensemble des aides départementales afin de simplifier les démarches des usagers et renforcer la lisibilité de l’action publique.

- Protection de l’enfance : une priorité absolue -

Le Conseil départemental a réaffirmé sa mobilisation en faveur de la protection de l’enfance. Parmi les mesures présentées figuraient le renforcement des équipes de l’Aide sociale à l’enfance, l’ouverture prochaine d’un nouveau pôle à Saint-Leu et le lancement d’une plateforme dédiée aux violences intrafamiliales. "Derrière chaque signalement, il y a un enfant qui doit être protégé. La protection de l’enfance touche à ce que nous avons de plus précieux", a rappelé Cyrille Melchior.

- Agriculture : préserver la souveraineté alimentaire -

L’agriculture a également occupé une place importante dans les débats. Les élus ont une nouvelle fois manifesté leur mobilisation pour la défense du POSEI, dispositif essentiel au maintien des filières agricoles ultramarines.

Le Président a souligné que "le Département poursuit l’évaluation de sa stratégie AgriPéi 2030 et suit avec vigilance l’évolution des dossiers comme ceux de l’Urcoopa ou de Tereos. Par ailleurs, face à la sécheresse et à la hausse du coût des intrants, nous demandons l’activation rapide des dispositifs de soutien aux agriculteurs auprès de l’État et de l’Europe".

- Le Département demande l’application de l’exonération de taxes régionales sur les carburants pour le SDIS -

Les élus ont également approuvé un rapport demandant à la Région Réunion d’appliquer pleinement les dispositions légales relatives à l’exonération des taxes sur les carburants consommés par le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS). "Déjà appliquée dans les autres territoires français, cette mesure permettrait de réduire les charges de fonctionnement du SDIS d’environ 600 000 euros par an. Pour le Département, il s’agit d’une mesure de bon sens, conforme à la loi et à l’intérêt général" a précisé Cyrille Melchior.

- Huit motions votées -

Les élus ont adopté les 8 motions suivantes :

Motion de soutien au monde agricole

Motion relative à l'excédent brut d'exploitation de la SIDR

Motion relative à la lutte contre le narcotrafic, la consommation de drogues dures, de synthèses et le renforcement de la Coopération régionale dans l’Océan indien

Motion relative à la lutte contre les VIF sexuelles et sexistes

Motion relative à la situation des assistants familiaux

Motion relative au renforcement de la protection de l’enfance

Motion relative au renforcement des moyens de protections des mineurs victimes de violences sexuelles

Motion relative aux transferts sanitaires et au rapatriement des dépouilles mortuaires