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Sidélec : les élus réunis pour le comité syndical d'installation

  • Publié le 6 mai 2026 à 10:24
  • Actualisé le 6 mai 2026 à 10:27
Sidélec comité syndical d'installation

Le vendredi 24 avril 2026, à la salle Le Jardin Créole à Sainte-Suzanne, les représentants des 24 communes de l'île étaient réunis pour le comité syndical d'installation du Sidélec Réunion. Un moment clé de la vie du syndicat, consacré à la mise en place de sa nouvelle organisation. "Cette rencontre illustre la mobilisation des élus autour du fonctionnement du Sidélec Réunion et de son rôle au service des communes", peut-oon lire dans la publication du Sidélec que nous partageons ci-dessous : (Photo Sidélec)

Zoom, Sidélec, comité syndical d'installation

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