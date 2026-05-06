Sidélec : les élus réunis pour le comité syndical d'installation

Le vendredi 24 avril 2026, à la salle Le Jardin Créole à Sainte-Suzanne, les représentants des 24 communes de l'île étaient réunis pour le comité syndical d'installation du Sidélec Réunion. Un moment clé de la vie du syndicat, consacré à la mise en place de sa nouvelle organisation. "Cette rencontre illustre la mobilisation des élus autour du fonctionnement du Sidélec Réunion et de son rôle au service des communes", peut-oon lire dans la publication du Sidélec que nous partageons ci-dessous : (Photo Sidélec)