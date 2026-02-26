Signature de LTS : cinq familles accompagnées dans leur parcours résidentiel à Saint-Denis

Ce mercredi, cinq familles ont franchi une étape majeure de leur parcours de vie en signant les actes de vente de leur logement très social, qu’elles occupaient parfois depuis plusieurs décennies. Nous partageons le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo : Saint-Denis)

Pour certains, devenir propriétaire semble longtemps hors de portée. À Saint-Denis, en ce début d’année 2026, cinq familles concrétisent ce projet en accédant à la propriété de leur Logement Très Social (LTS). Une signature qui vient couronner un accompagnement engagé depuis plusieurs années.

Mis en place en 2021, le dispositif LTS permet aux locataires du parc communal d’accéder à la propriété dans des conditions adaptées à leur situation. Il constitue une réponse concrète aux enjeux d’accession sociale sur le territoire, où seuls 30% des ménages sont aujourd’hui propriétaires.

- Instauration d'un chèque primo-accédant -

Dans ce cadre, les logements sont cédés à prix coûtant, en tenant compte du temps d’occupation et des loyers déjà versés. De quoi permettre de transformer un parcours locatif en véritable patrimoine. Pour accompagner ces familles, la ville a aussi instauré un chèque primo-accédant, déduit directement du prix de vente. D’un montant compris entre 2.500 et 5.000 € selon la composition du foyer, il s’adresse aux familles modestes dionysiennes n’ayant jamais été propriétaires.

La ville agit également en partenariat avec la Cinor, qui participe à hauteur de 3 000 €, et la Caisse d’Allocations Familiales (Caf), qui peut attribuer jusqu’à 7.000 € aux familles éligibles. Ces financements cumulés réduisent significativement le reste à charge et sécurisent l’accès à la propriété pour des ménages souvent exclus du marché immobilier classique.

- "Devenir prioritaire est une opportunité précieuse" -

"Sur cette session, trois dossiers en ont bénéficié, et nous en sommes particulièrement satisfaits. C’est un effort financier important pour les ménages, mais aussi pour la collectivité. Nous avons voulu accélérer ces parcours, car le temps passe et beaucoup de parents souhaitent sécuriser leur situation et transmettre sereinement", souligne Ericka Bareigts.

"Aujourd’hui, la signature permet d’aller plus vite, d’organiser la donation et de franchir une étape décisive. À Saint-Denis, où le foncier est rare, devenir propriétaire reste une opportunité précieuse.C’est un moment important car accéder à la propriété demeure un geste fort dans une vie", affirme la maire de la ville de Saint-Denis.

À ce jour, plus d’une centaine de familles dionysiennes ont déjà pu bénéficier de ce dispositif. La Ville de Saint-Denis affirme une ambition simple : permettre à davantage de Dionysien.ne.s de devenir propriétaires et d’inscrire durablement leur avenir sur le territoire.