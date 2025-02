Soldes à Saint-Pierre : les nocturnes continuent

Les soldes ont débuté le samedi 1er février 2025 au cœur de la ville de Saint-Pierre. "Plus que jamais cette année, c'est à Saint-Pierre qu'il faut se rendre pour faire du shopping et réaliser de bonnes affaires jusqu'à fin février 2025", vante la commune. La ville qui a relancé son application mobile et Facebook baptisée "Boutic Saint Pierre" pour vous tenir informés de l'actualité des commerçants. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Pour ces soldes pas tout à fait comme les autres, vos commerçants ont mis les petits plats dans les grands. Prix cassés mais surtout de très belles animations au coeur de la ville de Saint-Pierre, avec des festivités de danse du Lion, mais aussi des danses de rues pour ce 1er février qui s'est doublé d'une nocturne.

Il y en aura une seconde le 8 février 2025 de 18 heures à 22 heures.

- Une nouvelle appli 100% centre-ville -

Votre ville a aussi relancé son application mobile et Facebook baptisée "Boutic Saint Pierre" pour vous tenir informés de l'actualité de vos commerçants.

Cliquez ici pour le lien sur la page Facebook.