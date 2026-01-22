Tampon : appel à la candidature pour la Saint-Valentin pour la vente de fleurs diverses et plantes vertes

La ville du Tampon met à disposition des commerçants 15 emplacements sur le domaine public pour la vente de fleurs et plantes diverses lors du week-end de la Saint-Valentin, les 13 et 14 février 2026 entre 6h et 18h. La date limite d'inscritption est fixé au lundi 9 février 2026 avant 12h. L'ensemble de l'appel à candidature à découvrir ci-dessous. Nous partageons la publication de la ville du Tampon. (Photo : RB/www.imazpress.com)

