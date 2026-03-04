Tampon : appel à projet du FIPD

La ville du Tampon lance un appel à projets au Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) pour l'année 2026. Ces fonds ont pour vocation de soutenir les actions de prévention de la délinquance, portées par les associations ainsi que par les collectivités et leur groupement. En 2025, la préfecture a soutenu, au titre du FIPD, 31 projets pour un montant de subvention de 4,8 K€ sur le thème de la prévention de la délinquance dont 2 relatifs à la lutte contre l’importation de produits stupéfiants à La Réunion. Nous partageons la publication de la ville du Tampon. (Photo : Tampon)

Pour l’année 2026, la priorité départementale majeure réside dans la prévention et la lutte contre le narcotrafic et les toxicomanies. Les projets concourants directement à cet objectif seront donc prioritaires.

La programmation du FIPD-2026 se présente sous 3 volets selon l’architecture suivante :

Le programme D relatif à la prévention de la délinquance et se déclinant sous 3 axes :

– Actions relatives à la lutte contre les trafics de stupéfiants, définies notamment par le plan d’action départemental de restauration de la sécurité au quotidien (PADRSQ) 21 février 2025 ;

– Actions de prévention en faveur des jeunes délinquants vulnérables face au trafic de produits stupéfiants ;

– Actions de préventions des violences faites aux femmes, aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, aux mineurs ; notamment dans un contexte de consommation de produits stupéfiants.

Le programme R relatif à la prévention de la radicalisation, du séparatisme, de l’emprise mentale et des dérives sectaires ;

Le programme S relatif aux actions de sécurisation : vidéo protection de voie publique et des lieux ouverts au public, sécurisation des établissements scolaires et aide à l’équipement des polices municipales (cofinancement de l’achat des gilets pare-balles, de caméras piétons et de moyens radiocommunication).

- Modalités -

Seul le Cerfa n°12156-06, (adapté au CER (contrat d’engagement républicain pour les associations), est accepté pour l’ensemble des porteurs de projet, tous statuts confondus.

Les dossiers sont à faire parvenir exclusivement par voir numérique selon les modalités suivantes :

– Les projets des programmes D et R sont à déposer en ligne sur la plateforme “SUBVENTIA”

– Les projets des programmes S sont à transmettre par le biais de la boîte fonctionnelle FIPD à l’adresse [email protected]

Le délai limite de réception des dossiers en ligne est fixé au 17 avril 2026 inclus.