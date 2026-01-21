Tampon : dispositif des contrats PEC actuellement à l'arrêt

La ville du Tampon informe les administrés qu’en raison de l’absence de vote du budget 2026 de l’État, le dispositif des contrats PEC est actuellement à l’arrêt. Cette situation entraîne une réduction significative des effectifs municipaux, avec des impacts possibles sur plusieurs services communaux (écoles, voirie, espaces verts, propreté, cimetières, sécurité). La Ville du Tampon reste pleinement mobilisée, en lien avec les services de l’État, afin de limiter les impacts pour la population et assurer la continuité du service public.Nous partageons la publication de la ville du Tampon. (Photo : ville du Tampon)

À ce jour, le nombre de contrats PEC est passé de 1 118 en 2024 à 560 en 2025 et 0 pour le début de cette année 2026.

Ceci affecte directement :

· le fonctionnement des écoles,

· l’entretien des routes et de la voirie,

· l’entretien des espaces verts,

· le nettoyage des rues et des espaces publics,

· l’entretien des cimetières,

· certaines missions liées à la sécurité et à la tranquillité publique.

Conscient de l’importance de ces agents pour la continuité du service public, le Maire du Tampon reste pleinement mobilisé, aux côtés des services municipaux et en lien avec les services de l’État, afin de limiter les impacts pour la population et d’assurer, autant que possible, le maintien des services.

Dès que les autorisations nécessaires seront délivrées par l’État, la Ville du Tampon agira immédiatement pour permettre le renouvellement et le rétablissement des effectifs concernés.

La Ville du Tampon remercie les administrés pour leur compréhension face à cette situation exceptionnelle.