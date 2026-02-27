Tampon : ouverture de la 30ème aire de jeux du Tampon

Le 30ème aire de jeux a été inauguré par la ville du Tampon, financée par le Département de La Réunion et située dans la rue Paul Hermann. Dès ce vendredi 27 février 2026, cet équipement sera ouvert au public pour le plus grand bonheur des marmailles. Nous partageons la publication de la ville du Tampon. (Photo : Tampon)

Implantée dans un secteur résidentiel, cette aire de jeux moderne et sécurisée a été pensée pour favoriser les moments de partage, d’éveil et de loisirs en plein air. Son ouverture, à la veille des vacances scolaires, permettra aux enfants de profiter pleinement de ce nouvel espace convivial et adapté.

D'une superficie de 720 m2, cette aire de jeux comprend sept jeux multifonctionnels, une balançoire, un jeu de structure de grimpe et un jeu à ressort. Cet espace peut accueillir 125 joueurs.

Pour information, des travaux sont en cours sur la rue Paul Hermann.

Un accès sécurisé a été mis en place le long de la route pour les accès qui se font à pied uniquement.

Les familles sont invitées à prendre connaissance de ces dispositions pour profiter de l’aire de jeux en toute sécurité.