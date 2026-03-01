Tampon : perturbation de la distribution de l'eau au 22ème et au 24ème km

Sudéau informe à ses clients que des travaux de lavage et de désinfection auront lieu au réservoir Souprayen sur la commune du Tampon. Cette intervention obligera l'interruption de la distribution en eau le lundi 2 mars 2026 dès 6h sur les secteurs suivants ainsi que les voies adjacentes : RN3 Partie comprise entre le 22ème et le 24ème km, Chemin Souprayen et rue du Père Favron. La remise en service se fera progressivement à partir de 18h. Nous partageons la publication de la ville du Tampon. (Photo : RB/www.imazpress.com)