La Fête du Terroir au Plate Saint-Leu aura lieu du vendredi 10 novembre au dimanche 12 novembre 2023. L'occasion pour le public de (re)découvrir les productions et le savoir-faire péi . Un village associatif et des producteurs, un marché artisanal et plusieurs animations sont prévus. Nous publions ci-dessous communiqué du Territoire de l'Ouest (Photo d'illustration br/www.imazpress.com)