Terre de Jeux 2024 : le Tampon organise une semaine Olympique et Paralympique

À l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la ville du Tampon apporte son soutien à tous les athlètes qui représenteront la commune. Dans le cadre du label Terre de Jeux 2024, la ville organise la semaine Olympique et Paralympique (S.O.P.) du 03 au 07 avril 2023 dans les écoles primaires du Tampon. Nous relayons le post de la commune.

Lors de ces matinées, les éducateurs sportifs de la ville animeront des activités ainsi que les associations du sport adapté. Il y aura également la présence d'anciens athlètes locaux ayant participé aux J.O. "

Nous sommes fiers de promouvoir les valeurs olympiques et paralympiques auprès de nos jeunes citoyens et de leur faire découvrir les bienfaits du sport. Nous leur souhaitons de se sentir inspirés par nos athlètes et de développer leur propre passion pour le sport."

- Lundi 03 avril : école Ernest Vélia au 19ème km

- Mardi 04 avril : école de la Grande Ferme

- Jeudi 06 avril : école de Champcourt

- Vendredi 07 avril : école de Bras de Pontho