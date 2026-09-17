Territoire de l’ouest : adoptez le vélo électrique et bénéficiez d’une aide de 300 euros à 500 euros

Pour promouvoir une mobilité plus douce et respectueuse de l’environnement, le Territoire de l’ouest met en place un nouveau dispositif d’aide à l’achat de vélos à assistance électrique (VAE), neufs ou d’occasion, à destination des habitants du Territoire de l’ouest, sans condition de ressources. D’un montant de 300 euros pour les VAE "classiques" et de 500 euros pour les VAE "spécifiques" (vélos cargos, triporteurs, handibikes), cette aide cumulable à celle de l’Etat, rend plus accessible l’achat des vélos à assistance électrique. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Pour bénéficier de cette aide, votre VAE doit :

- Être neuf ou d’occasion et acheté auprès d’un professionnel (facture requise) ;

- Avoir une valeur inférieure ou égale à 3 000 euros de prix d’achat ;

- Répondre aux normes de sécurité en vigueur ;

- Ne pas avoir une batterie au plomb ;

- Avoir été acheté à partir du 1er octobre 2024.

- Vous devez également résider sur le Territoire de l’Ouest depuis plus de 3 mois.

- Comment déposer votre demande ? -

Pour un traitement optimal de votre demande, privilégiez le formulaire en ligne.

Remplissez le formulaire de demande en ligne et joignez l’ensemble des pièces justificatives demandées.

Il est également possible de retirer un dossier papier à l’accueil, le compléter et :

- Le déposer directement au siège du Territoire de l’Ouest ;

- Le renvoyer par courrier à l’adresse suivante : Territoire de l’Ouest – 1 rue Eliard LAUDE 97822 Le Port Cedex.

- Les demandes seront traitées dans l’ordre de réception et dans la limite des crédits budgétaires pour l’année en cours.

A noter : Une seule aide peut être accordée par foyer fiscal.

- Pourquoi choisir le vélo électrique ? -

- Santé : Améliorer votre condition physique et votre bien-être général

- Environnement : Réduire votre empreinte carbone et contribuer à la qualité de l’air

- Economie : Faire des économies sur vos déplacements

- Confort : Simplifier vos déplacements quotidiens, même sur de longues distances, sans effort excessif



Pour accéder au formulaire en ligne c'est ici.