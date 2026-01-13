TOUTE L’ACTUALITÉ
Territoire de l'Ouest : alimentation en eau perturbée à La Possession

  • Publié le 13 janvier 2026 à 09:57
  • Actualisé le 13 janvier 2026 à 10:02
Eau du robinet

Eaux de La Possession informe ses administrés qu'en raison du lavage et de la désinfection du résoir Sainte-Thérèse, l'alimentation en eau sera perturbée le mercredi 14 janvier 2026 à partir de 6h sur les zones suivantes : chemin Legros, chemin Leopold Cavane, lotissement La Colline, rue Jean-Jacques Rousseau ainsi que les impasses et voies adjacentes. La remise en eau est prévue à partir de 20 heures, sauf incident. Nous partageons la publication du Territoire de l'Ouest. (Photo : rb/www.imazpress.com )

Zoom, Territoire de l'Ouest, Coupure d'eau

