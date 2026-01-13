Territoire de l'Ouest : collectes de janvier programmées dans la zone

Chaque jour, des patients sont soignés grâce à des dons de sang et de plaquettes. Pendant les vacances scolaires et la saison cyclonique, les équipes de l’EFS continuent de s’engager pour réaliser les collectes de sang. A La Réunion, chaque jour, 120 dons de sang sont indispensables pour répondre aux besoins vitaux des malades. Des collectes de sang sont prévues par l'EFS dans l'ouest de l'île. Réservez dès maintenant votre créneau sur l'un des prochains rdv sur le Territoire de l'Ouest. Nous vous communiquons les dates et horaites ci-dessous. Nous partageons la publication du Territoire de l'Ouest. (Photo : RB imaz Press Réunion)

Les prochaines collectes de Janvier, dans l'Ouest, ont lieu :

Mardi 13 janvier : Leader Price de la Saline les Bains (St Paul) de 9h à 13h

Mercredi 14 janvier : Pôle culturel L'Alambic à Trois-Bassins de 8h à 12h30

Lundi 19 janvier :

- Gifi (Le Port) de 12h à 17h

- Kélonia (St Leu) de 9h30 à 12h30 - de 14h à 16h

Mardi 20 janvier : Mairie du Port de 8h à 13h

Jeudi 22 et vendredi 23 janvier : Run Market Savanna St Paul de 12h à 17h

Mercredi 28 janvier : Leader Price Chaussée Royale (St Paul) de 12h à 17h

Jeudi 29 janvier : Mairie annexe de la Saline les Hauts de 8h à 13h