Territoire de l'Ouest : coupure d'eau au ZA Ivan Hoareau

Runéo informe ses clients du Port, qu'en raison de travaux sur le réseau, l'alimentation en eau sera interrompue à partir de 08h30 le jeudi 26 février 2026 pour les secteurs suivants : Rue Joseph Michel, Martin Hoarau, Impasse Alphonse Rocheland, Christophe Artaban, Olivier Poulot, Raymond Venerosy, Martial Eustache, Lenous Corre. Des perturbations dans la distribution de l'eau sont à prévoir dans les impasses et voies adjacentes. La remise en eau est prévue à partir de 15h30, le jeudi 26 février 2026, sauf incident. Runéo remercie ses clients pour leur compréhension. Nous partageons la publication du Territoire de l'Ouest. (Photo : Territoire de l'Ouest). (Photo : RB /imazpress.com)