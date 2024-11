L'Office de tourisme de l'Ouest organise les semaines du culinaire du 3 au 15 novembre 2024. A cette occasion, elle invite les habitants, mercredi et jeudi 13 et 14 novembre, à des ateliers culinaires aux côtés des chefs des hôtels Boucan Canot et Dina Morgabine. Un bon moyen d'apprendre les secrets de ces professionnels dans la confection de pâtisseries, plats et autres cocktails. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Territoire de l'Ouest)