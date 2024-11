Le Territoire de l'ouest et France travail La Réunion s'associent afin de créer "des passerelles entre industries de la zone et demandeurs d’emploi". Cette semaine du 18 au 22 novembre 2024, un groupe de 15 jeunes a ainsi découvert les métiers de Solyval, entreprise de récupération et de valorisation de pneus usagés. Selon le Territoire de l'ouest, ils sont plusieurs à souhaiter candidater au sein de la société. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Territoire de l'Ouest)