Territoire de l'Ouest : distribution de bioseau pour le recyclages des déchets alimentaires

Ce vendredi 20 février 2026, des bioseaux seront distribués sur le stand du Territoire de l'Ouest à Saint-Gilles-les-Hauts de 9h à 13h30 sur le pôle d'échanges de Saint-Gilles-les-Hauts, rue Joseph Hubert. Vous voulez participer au tri des biodéchets et ne pouvez pas vous déplacer ? Pas de panique, scannez le QR Code sur la borne pour vous inscrire. Seuls les habitants du quartier concerné peuvent s'inscrire. Les habitants des quartiers qui ne sont pas encore équipés en points d'apport volontaire ne pourront pas obtenir leur bioseau, pour le moment.Nous partageons la publication du Territoire de l'Ouest. (Photo : TO)